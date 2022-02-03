Загитова сравнила себя нынешнюю с собой после победы на ОИ-2018

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как она изменилась после победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Загитова сравнила себя нынешнюю с собой после победы на ОИ-2018
  • Gettyimages.ru

«Я стала намного раскрепощённее благодаря тому, что меня стали часто звать на телевидение, на интервью. Алина времён Олимпиады в Пхёнчхане и Алина нынешняя, наверное, уже разные люди», — цитирует Загитову  «Чемпионат».

При этом, отметив, что некоторые старые черты у неё всё-таки сохраняются, Загитова добавила, что стала мудрее и перестала быть наивной. По её словам, раньше кроме дома и льда она ничего не видела, а сейчас многое познаёт.

Фигуристка выиграла индивидуальный турнир на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Она также стала серебряным призёром в командных соревнованиях.

Ранее Загитова вспомнила, как не могла видеться с мамой при подготовке к ОИ-2018.

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