Загитова вспомнила, как не могла видеться с мамой при подготовке к ОИ-2018

Олимпийская чемпионка 2018 года в Пхёнчхане по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала слова своего тренера Этери Тутберидзе, которая рассказала, как перед Играми запрещала спортсменке видеться с матерью.

По её словам, у родителей были слёзы на глазах после её победы. Она также призналась, что чувствовала поддержку мамы, которая присутствовала на соревнованиях.

«Во время моей подготовки к Олимпийским играм мама жила в другом городе, разлука была тяжёлой. Можно сказать, у меня забрали частичку времени, которое я могла бы с ней провести. Но я понимаю, ради чего это было. Этери Георгиевна решила, что мама меня как-то расслабляет, хотя я не чувствовала, что это так. Но, как говорится, со стороны виднее. Зато сейчас я перевезла всех в Москву и мы живём дружной семьёй», — цитирует Загитову «Чемпионат».

Загитова стала серебряной призёркой ОИ-2018 в составе сборной России в командных соревнованиях и завоевала индивидуальное золото в женском одиночном катании.

Ранее Загитова рассказала, что её раздражает после ОИ-2018 в Пхёнчхане.