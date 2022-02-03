Загитова рассказала, что её раздражает после ОИ-2018 в Пхёнчхане

Российская фигуристка Алина Загитова высказалась о своей серебряной медали в командном турнире на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

«Олимпиада началась для меня с командного турнира. Я катала там только произвольную программу. Было морально сложнее выступать в команде, потому что ты понимаешь, что катаешься не только за себя. Конечно, в личном турнире ты, можно считать, тоже катаешься за команду — за команду тренеров. Но всё-таки на тот момент я была достаточно юная, и мне было морально даже чуть-чуть тяжелее, чем остальным», — цитирует Загитову «Чемпионат».

По её словам, она не жалеет, что тогда российская команда смогла завоевать только серебряные медали.

«Кстати, меня порой раздражает, что меня называют олимпийской чемпионкой, но при этом не говорят, что я ещё и серебряный призёр Олимпиады. Не знаю почему, но все забывают про это», — добавила Загитова.

Ранее Загитова призналась, что не могла радоваться в полной мере своей победе в Пхёнчхане.

Загитова стала серебряной призёркой ОИ-2018 в составе сборной России в командных соревнованиях и завоевала индивидуальное золото в женском одиночном катании.