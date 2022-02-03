Загитова призналась, что не могла радоваться в полной мере своей победе в Пхёнчхане

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась воспоминаниями о своей победе на Играх в Пхёнчхане.

«Благодаря проделанной работе мне удалось выиграть короткую программу. Я не думала ни о каких рекордах, всё решают судьи. Наше дело — катать программы, делать всё чисто, показывать максимум. И судьи решат, какой оценки ты достоин. Когда я заняла первое место в короткой, у меня была надежда, что смогу стать олимпийской чемпионкой», — цитирует Загитову «Чемпионат».

При этом Алина старалась не зацикливаться на этой мысли перед произвольной программой. Когда же она стала чемпионкой, то, по её словам, не верила произошедшему.

«Была в смутном состоянии эйфории, но с долей понимания, что выиграла. Конечно, была ещё такая история, что я у кого-то там забрала медаль, из-за этого я не могла в полной мере радоваться. У меня смешанные ощущения были, не знаю, какие эмоции пересиливали. Там было всё абсолютно», — добавила Загитова.

Загитова завоевала золото на Олимпиаде в Пхёнчхане, а серебряной призёркой стала её соотечественница — двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин показал фото с Загитовой и хореографом Ильёй Авербухом с олимпийского льда в Пекине.