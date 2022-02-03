Грищук: я влюбилась в пару Дэвис — Смолкин

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Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук высказала своё мнение о российском танцевальном дуэте Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

«Я в полном восторге. Произвольный танец мне очень понравился: великолепная тема, суперская музыка, волосы, образ у Дианы — всё чудесно подобрано, бесподобная хореография. Честно вам скажу: я влюбилась в эту пару», — цитирует Грищук Sport24.

Напомним, что на чемпионате России Дэвис и Смолкин заняли второе место, уступив только Александре Степановой и Ивану Букину. На чемпионате Европы танцевальная пара финишировала на седьмой позиции.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Лайшев заявил, что состав сборной России по фигурному катанию на короткую программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине выбран оптимальный, отобраны самые сильнейшие.