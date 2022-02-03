Лайшев: состав выбран оптимальный, отобраны самые сильнейшие

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Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил состав сборной России по фигурному катанию на короткую программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Вопросов по составу у меня лично нет. Состав выбран оптимальный, отобраны самые сильнейшие», — цитирует Лайшева Metaratings.

На командный турнир заявлены Михаил Кондратюк и Камила Валиева в одиночном мужском и женском катании, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — среди спортивных пар.

Командные соревнования стартуют 4 февраля. В первый соревновательный день выступят мужчины в одиночном катании, танцоры и спортивные пары.

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