Американский журналист назвал Ягудина главным шутом

Короткая ссылка
Американский журналист Дэвис Лис высмеял российского олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Алексея Ягудина.
Американский журналист назвал Ягудина главным шутом
  • РИА Новости

«Тем временем Алексей Ягудин, главный шут Российской федерации фигурного катания, пытается вернуть России флаг и гимн на Олимпийских играх, создав петицию», — сказал Лис в своём подкасте.

Он добавил, что это не поможет преодолеть антидопинговые санкции сборной России.

Напомним, Ягудин создал на платформе Change.org петицию с призывом разрешить российским спортсменам использовать национальную символику на Олимпиаде в Пекине. Она набрала уже свыше 23 тыс. подписей.

Ранее Энберт заявил, что в короткой программе выступят все топовые фигуристы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить