Американский журналист назвал Ягудина главным шутом

Американский журналист Дэвис Лис высмеял российского олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Алексея Ягудина.

«Тем временем Алексей Ягудин, главный шут Российской федерации фигурного катания, пытается вернуть России флаг и гимн на Олимпийских играх, создав петицию», — сказал Лис в своём подкасте.

Он добавил, что это не поможет преодолеть антидопинговые санкции сборной России.

Напомним, Ягудин создал на платформе Change.org петицию с призывом разрешить российским спортсменам использовать национальную символику на Олимпиаде в Пекине. Она набрала уже свыше 23 тыс. подписей.

Ранее Энберт заявил, что в короткой программе выступят все топовые фигуристы.