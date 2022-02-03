Энберт: в короткой программе выступят все топовые фигуристы

«Всё ожидаемо, без сюрпризов. На короткую программу состав сильный. Топовые спортсмены и, наверное, самый сильный состав, который может быть», — цитирует Энберта «Чемпионат».
На командный турнир заявлены Михаил Кондратюк и Камила Валиева в одиночном мужском и женском катании, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — среди спортивных пар.
Командные соревнования стартуют 4 февраля. В первый соревновательный день выступят мужчины в одиночном катании, танцоры и спортивные пары.
Ранее Леонова заявила, что в короткой программе выступят сильнейшие фигуристы нашей страны.