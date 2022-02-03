Авербух оценил состав России на командный турнир по фигурному катанию ОИ-2022

«На данный момент это самый сильный состав из возможных. Выставили все козыри, а дальше, наверное, по ситуации будет решаться», — цитирует Авербуха Sport24.
Он добавил, что хочет, чтобы все три российские одиночницы стали олимпийскими чемпионками. Но, по мнению хореографа, в первую очередь надо думать про командную стратегию.
Напомним, что на командных соревнованиях в короткой программе выступят Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
Ранее Бестемьянова, комментируя состав на командный турнир ОИ по фигурному катанию, заявила, что лучше и не придумаешь.