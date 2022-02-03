Бестемьянова о составе на командный турнир ОИ по фигурному катанию: лучше и не придумаешь

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала состав сборной России на короткую программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

«Это самый сильный и боевой состав, лучше и не придумаешь. В принципе, так и ожидалось, что будут все первые номера, потому что нам надо выигрывать. Конечно, ребятам будет тяжело выступать и в командном турнире, и в своих одиночных программах, особенно мужчинам. Но они должны справиться с этим, будем верить», — цитирует Бестемьянову Sport24.

По её мнению, у российской команды есть реальные шансы на золотые медали. При этом она не может сказать, поменяют ли состав к произвольной программе, но для победы, как она считает, лучше обойтись без изменений.

«Но там уже как получится, нюансов много. Надеюсь, что нам ничто не помешает и мы сможем победить», — добавила Бестемьянова.

На командный турнир заявлены Михаил Кондратюк и Камила Валиева в одиночном мужском и женском катании, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — среди спортивных пар.

Напомним, что командные соревнования фигуристов начнутся 4 февраля. В этот день выступят мужчины в одиночном катании, танцоры и спортивные пары.