Синицина и Кацалапов объяснили второе место в ритм-танце командного турнира ОИ-2022

«Как будто конёк попал в след. Очень обидно, потому что вся программа прошла хорошо. Это просто случайность, из-за которой мы потеряли много баллов», — сказал Кацалапов после проката.
Синицина добавила, что им очень обидно из-за такого итога.
Напомним, что российский дуэт занял второе место, получив от судей 85,05 балла. Лидеры первого дня — американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла). На третьей позиции — Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (83,83 балла).
Ранее сообщалось, что сборная США лидирует в турнирной таблице командного турнира на ОИ-2022 после двух видов.