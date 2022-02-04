Синицина и Кацалапов объяснили второе место в ритм-танце командного турнира ОИ-2022

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Российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали второе место по итогам ритм-танца на командном турнире Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Как будто конёк попал в след. Очень обидно, потому что вся программа прошла хорошо. Это просто случайность, из-за которой мы потеряли много баллов», — сказал Кацалапов после проката.

Синицина добавила, что им очень обидно из-за такого итога.

Напомним, что российский дуэт занял второе место, получив от судей 85,05 балла. Лидеры первого дня — американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла). На третьей позиции — Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (83,83 балла).

Ранее сообщалось, что сборная США лидирует в турнирной таблице командного турнира на ОИ-2022 после двух видов.