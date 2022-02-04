Сборная США лидирует в турнирной таблице командных соревнований на ОИ-2022 после двух видов

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Сборная США лидирует в турнирной таблице командных соревнований на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Команда набрала максимальные 20 очков. Американский дуэт Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью выиграл ритм-танец, набрав 86,56 балла. Американец Нэйтан Чен также выиграл короткую программу в мужском одиночном катании (111,71 балла).

На второй позиции расположилась сборная России, набравшая 17 очков. От команды выступали Виктория Синицина и Никита Кацалапов в соревнованиях танцоров, а также Марк Кондратюк в мужском одиночном катании.

Ранее Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном турнире ОИ-2022.