Успех Валиевой и надёжность Кондратюка: Россия оторвалась от США на три очка в командном турнире фигуристов на ОИ-2022

| Владимир Зайвый

Сборная России по фигурному катанию вырвалась на первое место в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиеа одержала победу в коротком прокате, едва не побив свой собственный рекорд мира. Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе, допустив всего одну незначительную помарку. Благодаря такому выступлению во второй день отечественные спортсмены на три очка обошли прежних лидеров из США.

Победа Валиевой и помощь Губановой

Первый день командного турнира запомнился очень напряжённой борьбой сборных США и России. Американцы заняли промежуточное первое место, выиграв два вида из трёх и совсем немного уступив в третьем. Однако перед короткой программой девушек лидеры сделали неожиданный подарок российской сборной, который позволял ей уверенно выйти вперёд перед произвольными прокатами.

Представлять США была выбрана не Мэрайя Белл, а Карен Чен. Опытной и достаточно надёжной чемпионке страны предпочли фигуристку, которая в этом сезоне ни разу не исполняла короткую программу чисто и на международных стартах не набирала больше 68,74 балла. Чен оптимистично заявляла, что готова побороться с неоспоримым лидером сезона Камилой Валиевой, однако в первую очередь ей стоило думать о соперничестве со множеством других менее звёздных фигуристок.

Также по теме Дебют Валиевой, вызов Спицова и шанс Трофимова и Захарова: анонс второго медального дня Олимпиады в Пекине На Олимпиаде в Пекине в воскресенье будет разыграно семь комплектов наград. Сборная России претендует на медали в лыжных гонках и...

Начался же второй день соревнований с ещё одной интересной для российских болельщиков новости. Первой среди девушек выступала китаянка Чжу И, от которой во многом зависело, пробьются ли хозяева Олимпиады в произвольную программу и будут ли ещё пытаться выиграть парные состязания. 19-летняя фигуристка со своей задачей явно не справилась — падение на тулупе и «бабочка» на риттбергере позволили ей набрать всего 47,03 балла, что автоматически ставило её на последнее место.

Следующая участница интриговала запланированным тройным акселем. Украинская фигуристка Анастасия Шаботова не просто заявила прыжок, но и успешно выполняла его на тренировках. Однако во время проката она всё-таки решила отказаться от столь сложного элемента, хотя набранная во время прыжка высота позволяла ей рискнуть. Судьи, словно почувствовав себя обманутыми, оценили бывшую российскую спортсменку на скромные 62,49 балла, хотя выступление Шаботовой было вполне чистым.

Придирчиво отнеслись арбитры и к прокату Анастасии Губановой, представлявшей сборную Грузии. С чистым лутцем и флипом в каскаде она получила только 67,56 балла. Такой результат не позволил её команде войти в первую пятёрку и отобраться в произвольную программу. Сборную Китая спасло также неуверенно выступление итальянки Лары Наки Гутман, с ошибками на прыжках и во вращении занявшей предпоследнее место.

Группу сильнейших открывала канадка Мадлен Скизас, которой удалось выдать лучший прокат в карьере и заработать 69,60 балла благодаря выступлению под «Осенний вальс» из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Она лидировала до выступления японки Вакабы Хигути, у которой в запасе был тройной аксель. Но как и Шаботова, она решила всё-таки не рисковать лишний раз, так как в её случае риск не был ничем оправдан. Даже без элемента ультра-си вице-чемпионка мира 2018 года порадовала судей, и те оценили её на 74,73 балла.

Последней перед выходом на лёд Валиевой каталась Карен Чен. К Олимпиаде она так и не исправила свою хроническую проблему с недокрученным вторым тулупом в каскаде. Эту ошибку она повторила вновь, и ей уже было трудно пытаться обойти Хигути. Совсем невозможно это стало после падения на тройном риттбергере. Чен набрала только 65,20 балла и уступила даже Губановой. Для сборной России путь к первому месту, да ещё и с двухочковым запасом, оказался открыт.

Валиева тут же прошла его своей невесомой походкой. Она не отказалась от тройного акселя и стала лишь четвёртой фигуристкой в истории, показавшей его на олимпийском льду. Тройной флип и каскад лутц — тулуп тоже были исполнены так же легко уверенно, с поднятыми руками, чего никто из соперниц не делал. Несколько раз Валиева получила максимально возможные баллы за элементы и компоненты, но всё-таки в этот раз обошлось без мирового рекорда. Она набрала 90,18 балла и принесла сборной России ещё десять очков в общем зачёте.

Откровение Кондратюка и провал Чжоу

После выступления девушек состоялся отсев пяти сборных. Грузия, Италия, Германия, Украина и Чехия завершили борьбу за медали, а оставшимся пяти командам нужно было сразу же выбрать одиночников, которые выступят в произвольной программе. Три страны решили обойтись без замен — канадец Роман Садовский, китаец Цзинь Боян и россиянин Марк Кондратюк вернулись на олимпийский лёд. В США и Японии же решили поменять представителей и выставили своих вторых номеров Винсента Чжоу и Юму Кагияму.

Также по теме «Неизвестно, в какой момент ружьё выстрелит»: Николаев о шансах Трусовой, недостатке Плющенко и детском стрессе Александра Трусова после двух лет прокатов с ошибками может выступить идеально на Олимпийских играх в Пекине. Таким мнением поделился...

Для Кондратюка задача-минимум была такой же, как в короткой программе, — занять хотя бы третье место и принести сборной восемь очков. Облегчили её выступавшие перед ним соперники. Садовский и Цзинь не избежали целых серий ошибок, из-за которых Кондратюк мог показать даже свой худший результат в сезоне и всё равно набрать больше баллов, чем канадец и китаец.

Но российский фигурист не пошёл этим путём. Свою программу под музыку из рок-оперы «Иисус Христос — Суперзвезда» он начал с уверенного четверного тулупа и таких же качественных тройных акселей. Главным для него было сделать во второй половине два четверных сальхова, и с этим чемпион Европы тоже справился, немного облегчив каскад. Единственная помарка была в финальной комбинации, в которой он потерял один оборот на сальхове, но глобально на результат это не влияло. Кондратюк заработал 181,65 балла — как бы ни закончился командный турнир, он стал настоящим спасителем для сборной России.

Следующим выступал Кагияма, который после этого проката стал ещё ближе к званию наследника Юдзуру Ханю. 18-летний фигурист максимально пластично исполнил целую серию четверных прыжков от сальхова до риттбергера, филигранно сделал каскад четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер и вдобавок удивил редким сочетанием флипа и риттбергера. Действующий вице-чемпион мира стал третьим фигуристом в истории, набравшим больше 200 баллов за произвольную программу, — судьи оценили его блестящее выступление на 208,94 балла.

Вступить в этот эксклюзивный клуб фигуристов мог и Чжоу, который анонсировал невероятно сложный контент с пятью четверными прыжками. Однако реализовать такие большие планы не удалось. И лутц, и сальхов, и тулуп пошли в минус из-за недокрутов, а на флипе американец и вовсе сделал «бабочку». Даже с таким набором прыжков Чжоу никак не мог обходить Кондратюка, и судьи с этим согласились. Фигурист из США набрал только 171,44 балла и принёс своей сборной меньше очков, чем от него ожидали. Сборная России завершила второй день командного турнира на первом месте, имея три балла преимущества перед оставшимися тремя видами.