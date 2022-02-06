Американская фигуристка Чен — о выступлении Валиевой: я могу только мечтать о таком

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Американская фигуристка Карен Чен высказалась о выступлении россиянки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Очевидно, россиянки делают потрясающие вещи. Я могу только мечтать о таком, мне такое недоступно. Но я не могу думать о том, насколько хороша их команда. Мне надо просто концентрироваться на том, чтобы все вокруг меня были счастливы», — приводит слова Чен «Матч ТВ».

Чен стала в короткой программе лишь пятой с результатом 65,20 балла.

Валиева чисто исполнила свой прокат, выиграв короткую программу и набрав 90,18 балла. Таким образом, она принесла команде десять очков, а сборная России поднялась на первое место после короткой программы с 36 очками.

Ранее Валиева поделилась эмоциями после короткой программы в командном турнире на Олимпиаде.