Валиева: в командном турнире ОИ чувствовалось чуть больше ответственности, чем обычно

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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после короткой программы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Когда выходила на короткую программу, была очень напряжена. Из-за того, что это командный турнир, было чуть больше ответственности, чем обычно», — сказала Валиева «Матч ТВ».

По её словам, она осталась довольна своим выступлением и каталась в своё удовольствие.

«Надеюсь, я передала хоть какую-то частичку своей души судьям, зрителям и тренерам», — добавила 15-летняя спортсменка.

Валиева чисто исполнила свой прокат, выиграв короткую программу и набрав 90,18 балла. Таким образом, она принесла команде 10 очков, а сборная России поднялась на первое место после короткой программы с 36 очками.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Марк Кондратюк заявлен на произвольную программу среди мужчин в командном турнире на ОИ.