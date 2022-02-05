Карен Чен: готова побороться с одной из русских девочек

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Американская фигуристка Карен Чен поделилась ожиданиями от выступления в короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Я готова завтра побороться с одной из русских девочек, но я не смотрю на соперниц, фокусируюсь на своем прокате», — цитирует Чен «Спорт-Экспресс».

По итогам коротких программ мужского одиночного катания, спортивных пар и ритм-танца Россия занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. На первом месте — США (28).

6 февраля одиночницы выступят с короткими программами в рамках командного турнира. Камила Валиева заявлена от России на прокат.

Ранее сообщалось, что фигуристы Степанова и Букин отправятся на ОИ в Пекине 6 февраля.