Фигуристы Степанова и Букин отправятся на ОИ в Пекине 6 февраля

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Стало известно, когда полетят в Пекин на Олимпиаду двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.

Об этом рассказал олимпийский чемпион по фигурному катанию и отец Ивана Андрей Букин в эфире телеканала «Россия 1».

«Они полетят в Пекин 6 февраля. Саша и Ваня сейчас в Новогорске готовятся к Олимпиаде по индивидуальному плану», — заявил Букин-старший.

Степанова и Букин примут участие в соревнованиях танцевальных дуэтов, которые начнутся 12 февраля. В этот день спортсмены представят ритм-танец, а 14 февраля они исполнят произвольный танец.

Ранее фигурист Никита Кацалапов поблагодарил за поддержку после первого дня командного турнира на ОИ-2022.