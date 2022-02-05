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Фигуристы Степанова и Букин отправятся на ОИ в Пекине 6 февраля

Фигуристы Степанова и Букин отправятся на ОИ в Пекине 6 февраля
05.02.2022, 02:14 |

Стало известно, когда полетят в Пекин на Олимпиаду двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.

Фигуристы Степанова и Букин отправятся на ОИ в Пекине 6 февраля
  • AP
  • © Francois Mori

Об этом рассказал олимпийский чемпион по фигурному катанию и отец Ивана Андрей Букин в эфире телеканала «Россия 1». 

«Они полетят в Пекин 6 февраля. Саша и Ваня сейчас в Новогорске готовятся к Олимпиаде по индивидуальному плану», — заявил Букин-старший.

Степанова и Букин примут участие в соревнованиях танцевальных дуэтов, которые начнутся 12 февраля. В этот день спортсмены представят ритм-танец, а 14 февраля они исполнят произвольный танец.  

Ранее фигурист Никита Кацалапов поблагодарил за поддержку после первого дня командного турнира на ОИ-2022.

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