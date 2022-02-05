Фигуристы Степанова и Букин отправятся на ОИ в Пекине 6 февраля

Об этом рассказал олимпийский чемпион по фигурному катанию и отец Ивана Андрей Букин в эфире телеканала «Россия 1».
«Они полетят в Пекин 6 февраля. Саша и Ваня сейчас в Новогорске готовятся к Олимпиаде по индивидуальному плану», — заявил Букин-старший.
Степанова и Букин примут участие в соревнованиях танцевальных дуэтов, которые начнутся 12 февраля. В этот день спортсмены представят ритм-танец, а 14 февраля они исполнят произвольный танец.
Ранее фигурист Никита Кацалапов поблагодарил за поддержку после первого дня командного турнира на ОИ-2022.