Минус два: российские фигуристы уступают американцам на ОИ в Пекине из-за ошибки Кацалапова

| Владимир Зайвый

На зимних Олимпийских играх стартовал командный турнир по фигурному катанию. По итогам трёх видов лидерство захватила сборная США, которая выиграла максимальные баллы в мужских соревнованиях и танцах на льду. Россияне уступают американцам два очка. Марк Кондратюк занял в своей дисциплине третье место, а танцоры Виктория Синицина — Никита Кацалапов и пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов совсем немного уступили в споре за победу.

Почти рекорд Чена и отличный прокат Кондратюка

В третий раз олимпийские соревнования по фигурному катанию начались с командного турнира. Нынешний розыгрыш медалей отличается от двух предыдущих тем, что приходится мириться с потерями, вызванными коронавирусом. Перед первым днём от выхода на лёд отказались украинец Иван Шмуратко и немецкая пара Минерва Хазе — Нолан Зегерт. Своим сборным, которые и так не считались фаворитами, они не принесли ни одного балла.

Главные претенденты на медали обошлись без неприятных сюрпризов. Турнир начался с мужского одиночного катания, в котором подобрался весьма приличный состав участников как минимум с шестью спортсменами, способными бороться за самые высокие очки. Первым из них стал хозяин льда Цзинь Боян, занявший на прошлой Олимпиаде четвёртое место. Свой короткий прокат он мощно начал с четверного лутца, но сопроводил его двойным тулупом, а затем упал с аналогичного прыжка в четыре оборота. Китайский фигурист установил не самый высокий ориентир для следующих участников — 82,87 балла.

Сильнейшую разминку открывал Марк Кондратюк, от чьего выступления во многом зависит успех российской сборной. Действующий чемпион Европы не подвёл и выступил на очень приличном уровне. Четверной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов в каскаде — всё, что спортсмен планировал, он показал. Кондратюк набрал 95,81 балла и принёс команде минимум шесть очков — это уже больше, чем четыре года назад смог заработать Михаил Коляда.

С первого места россиянина быстро подвинул японец Сёма Уно. Он выступает в Пекине без тренера Стефана Ламбьеля, оставшегося дома из-за коронавируса, но это не помешало ему побить личный рекорд в короткой программе и набрать 105,46 балла, причём с третьими уровнями на вращении и дорожке шагов. Но для Кондратюка важнее было узнать, как выступит следующим грузин Морис Квителашвили. С таким же по сложностью прокатом ученик Этери Тутберидзе заработал 92,37 балла из-за небольшой помарки на тройном акселе.

Максимальные десять очков забрал американец Нэйтан Чен, чьё выступление можно назвать феноменальным. Он начал с четверного флипа, что стало сигналом к тому, что во второй половине программы будет попытка четверного лутца с каскадом. Трёхкратный чемпион мира не обманул ожидания и сделал этот сложнейший элемент. Судьи оценили Чена на 111,71 балла — всего 0,11 он уступил мировому рекорду японца Юдзуру Ханю.

Закрывал мужские соревнования итальянец Даниэль Грассль, у которого были хорошие шансы обойти Кондратюка благодаря четверному лутцу. Однако свой коронный прыжок он выполнил с неясным ребром и недокрутом, а компенсировать потерю другими элементами не смог. Грассль стал только пятым. Сборная России же стартовала на Олимпиаде с третьего места.

Ошибка Кацалапова и успех американцев

Следующий вид программы — танцы на льду — позволял обойти Японию и побороться за лидерство с США. Виктория Синицина и Никита Кацалапов были заявлены на ритм-танец как основные фавориты соревнований, которые в отсутствие французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона могли рассчитывать на уверенную победу.

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Тем более что американцы не стали выпускать своих национальных чемпионов Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, а доверили место в составе номинальному второму дуэту Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Однако этой заменой сборная США попала в яблочко. Танцоры выступили почти безукоризненно под песни Джанет Джексон, если не считать мелкую ошибку партнёрши на паттерне, которая не повлияла на оценку дуэта. Хаббелл и Донохью побили свой личный рекорд, набрав 86,56 балла.

Если до соревнований ещё можно было надеяться, что кто-то из иностранных пар поможет россиянам набрать больше командных очков, то после такого выступления рассчитывать оставалось только на свои силы. Ни канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье, ни итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри не составили конкуренции американцам. Сборная США ещё до выхода россиян на лёд сохранила лидерство в общем зачёте.

Синицина и Кацалапов могли его только сократить до минимального, что было вполне им под силу: в этом сезоне они дважды набирали больше баллов, чем Хаббелл и Донохью. Поначалу у пары всё шло прекрасно — она идеально справилась с паттерном, набрав за него даже больше баллов, чем получалось в этом сезоне у Пападакис и Сизерона. После дорожки паттерн-танца россияне подтвердили, что готовы обходить американцев.

Но на следующей дорожке Кацалапов неожиданно оступился. Хотя он и попытался скрыть ошибку и эффектно продолжил танец, судьи это не проглядели. Пара потеряла почти два очка и в итоге остановилась на отметке 85,05 балла. Американские фигуристы выиграли второй вид подряд, а россияне отстали от них в общем зачёте на три пункта.

Рекорд китайцев и обидный проигрыш россиян

Американцы оказались хорошо подготовлены и в парном катании. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер не были претендентами на высокие места, однако выдали лучший прокат в совместной карьере. В короткой программе они наконец избежали крупных ошибок, что произошло с ними впервые на официальных стартах этого сезона. С довольно стандартным набором элементов они набрали ровно 75 баллов и почти на пять пунктов обошли личный рекорд.

Для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова не должно было составить труда превзойти этот результат, но им было нужно опережать американцев не по набранным баллам, а по занятым местам. А из других пар никто не оказывал помощи российскому дуэту. Японцы Рику Миура и Рюити Кихара выступили весьма неплохо, но уступили Книрим и Фрейзеру 0,55 балла. Итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе рассыпались уже после попытки сделать сальхов. Канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро ошибались не только на прыжках и выбросе, но и на подкрутке.

В итоге как бы ни выступили россияне, захватить лидерство после первого дня стало невозможно. При этом среди участников ещё оставалась очень сильная пара Суй Вэньцзин — Хань Цун, от которых на домашнем льду можно было ждать чего угодно, вплоть до четверной подкрутки, которую они показывали на тренировке.

Настолько радикально выступать под саундтрек из фильма «Миссия невыполнима 2» китайцы всё-таки не стали, но показали очень насыщенное и активное катание, которое не могло оставить судей равнодушными. У пары был заметный рассинхрон на вращении, но безупречного исполнения всех других элементов хватило на первый мировой рекорд этой Олимпиады. Достижение Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, державшееся два года, пало и было заменено на 82,83 балла, заработанные Суй и Ханем.

Мишиной и Галлямову оставалось только кататься так, чтобы превзойти эти цифры. Потенциал у них действительно был. За каждый ключевой элемент чемпионы мира набирали больше баллов, чем минутами ранее доставалось китайцам. Российским фигуристам нужно было ещё так же уверенно сделать финальную поддержку, но как раз на ней они уступили новым рекордсменам мира. Итоговый результат теперь зависел от того, что судьи решат по компонентам, и тут их мнение сложилось не в пользу Мишиной и Галлямова. Они выдали лучший короткий прокат в своей карьере, но всё равно уступили Суй и Ханю 0,19 балла.

По итогам трёх прокатов сборная США заняла первое место, опережая Россию на два очка. В первую пятёрку, которая сможет выступить с произвольными прокатами, вошли также Китай, Япония и Италия. Командный турнир продолжится 6 февраля выступлением девушек.