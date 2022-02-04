Ханю: намерен выиграть золотую медаль на ОИ-2022, выполнив четверной аксель

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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю обратился к своим поклонникам после старта Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Намерен выиграть золотую медаль на Олимпиаде, выполнив четверной аксель. Для этого мне нужна поддержка моих болельщиков», — заявил Ханю.

Напомним, что фигурист ещё не прилетел в Пекин и рискует пропустить командный турнир. Американец Нэйтан Чен выиграл короткую программу командных соревнований, исполнив во второй половине программы сложнейший каскад — четверной лутц + тройной тулуп (111,71 балла).

Ранее сообщалось, что сборная США лидирует в турнирной таблице командного турнира на ОИ-2022 после двух видов.