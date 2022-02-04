Авербух объяснил, почему Синицина и Кацалапов не выиграли ритм-танец

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 и известный хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на командном турнире Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Мы видели, была небольшая помарочка у Никиты. Она была прямо по центру в дорожке шагов, но он сразу вошёл, добавил корпусом, обыграл её замечательно», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

Напомним, что российский дуэт занял второе место, получив от судей 85,05 балла. Лидеры первого дня — американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла). На третьей позиции — Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (83,83 балла).

Ранее Ханю заявил, что намерен выиграть золотую медаль на ОИ-2022, выполнив четверной аксель.