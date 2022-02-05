Дебют Валиевой, вызов Спицова и шанс Трофимова и Захарова: анонс второго медального дня Олимпиады в Пекине

| Екатерина Бредина

На Олимпиаде в Пекине в воскресенье будет разыграно семь комплектов наград. Сборная России претендует на медали в лыжных гонках и конькобежном спорте. Александр Большунов и Денис Спицов постараются убежать от Йоханнеса Клебо в скиатлоне. Сергей Трофимов и Руслан Захаров поборются с Нильсом ван дер Пулом из Нидердандов на дистанции 5000 м. Также продолжатся командные соревнования у фигуристов. На лёд в последней разминке короткой программы выйдет Камила Валиева.

Лыжи: скиатлон без Устюгова

В воскресенье в борьбу за награды в лыжных гонках вступят мужчины. Как и девушки, они начнут борьбу в скиатлоне. Сборная России будет представлена Александром Большуновым, Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Артёмом Мальцевым. Изначально планировалось, что на старт также выйдет Сергей Устюгов. Однако, как объяснила президент ФЛГР Елена Вяльбе, у спортсмена обострилась старая травма.

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«Есть небольшие опасения из-за спины, поэтому решили, что лучше не дёргать её до спринта», — пояснила трёхкратная олимпийская чемпионка.

Главная ставка в этом виде программы делается на Спицова. У лыжника хороший коньковый ход, за счёт которого он способен навязать борьбу соперникам на второй части дистанции. Своё мастерство он продемонстрировал на последнем этапе «Тур де Ски». Неплохо смотрелся по ходу сезона в гонках преследования и Большунов.

Не обошлось без потерь и у норвежцев, прилетевших в Пекин из-за коронавируса всего за пару дней до соревнований. Олимпийский чемпион Симен Крюгер получил положительный ПЦР-тест и доберётся до Китая лишь к концу турнира. Однако в скиатлоне стоит опасаться и всех остальных его соотечественников. На гонку заявлены Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рёте, Пол Голберг и Йоханнес Клебо. Любой из них имеет неплохие шансы на золото. Особое внимание, конечно, приковано к двукратному обладателю Кубка мира, который существенно подтянул классику и в целом прилично смотрится в дистанционных гонках.

Конькобежный спорт: борьба за серебро

В конькобежном спорте в воскресенье будут разыгрываться медали на дистанции 5000 м у мужчин. За Россию выступят три спортсмена, каждый из которых способен сразиться за медали. Сергей Трофимов и Руслан Захаров по разу поднимались на пьедестал почёта на этапах КМ текущего сезона. Немного хуже результаты у Александра Румянцева, но и он всегда близок к тройке сильнейших.

В Пекине спортсмены пребывают в хорошем расположении духа. Как отметил Захаров, общаясь с журналистами, он мечтает вернуться домой с чувством выполненного долга.

«Хочу, чтобы мне не было стыдно. Семья у меня переживает, хотел бы им сказать по приезде, что сделал всё, что смог, и мне перед собой не стыдно, так как я отдал все свои силы», — признался спортсмен в интервью «Р-Спорт».

Однако бороться отечественным атлетам предстоит скорее за серебро. На данной дистанции безоговорочным фаворитом считается Нильс ван дер Пул. Швед в прошлом году выиграл все забеги на 5000 м на этапах КМ, в которых принимал участие.

Санный спорт: проблемы с инвентарём

Опасения по поводу выступления россиян в мужском санном спорте, возникшие по итогам тренировочных заездов, к сожалению, в субботу оправдались. С отставаниями от лидеров, возникавшими во время контрольных спусков, так и не удалось справиться.

После двух попыток Семён Павличенко идёт на десятой позиции, Роман Репилов — на 13-й, Александр Горбацевич — на 14-й. При этом лидер соревнований немец Йоханнес Людвиг имеет преимущество перед лучшим из отечественных спортсменов в 1,400 секунды. По меркам этого вида — пропасть.

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© Julian Finney

Как объяснил Павличенко, проблема с санями и инвентарём присутствовала на протяжении всего сезона. Перед Играми в Пекине российская команда даже пересобрала сани, однако изменения не помогли.

Прыжки на лыжах с трамплина: попытка Климова

В субботу состоялась мужская квалификация в прыжках на лыжах с трамплина. К радости российских болельщиков, все четверо отечественных спортсменов смогли пробиться в финал. В воскресенье возможность проявить себя получат Данил Садреев, Михаил Назаров, Роман Трофимов и Евгений Климов.

Лучший результат в отборочном раунде показал норвежец Мариус Линдвик. Также в финале стоит обратить внимание на Рёю Кобаяси, 25-летнего японского прыгуна, который вошёл в историю в сезоне-2018/19, выиграв все этапы «Турне четырёх трамплинов». Вместе с ним за золото будут бороться серебряный призёр Игр в Пхёнчхане немец Карл Гайгер и действующий обладатель Кубка мира норвежец Халвор Эгнер Гранеруд. Не стоит сбрасывать со счетов и легенду прыжков с трамплина Штефана Крафта.

Надежды россиян связаны в первую очередь с Климовым, который на Олимпиаде в Сочи выступал в двоеборье, но потом принял решение переквалифицироваться в летающего лыжника. В новом амплуа спортсмен даже стал первым россиянином, выигравшим этап КМ. Однако это произошло ещё в сезоне-2018/19.

Фристайл: Смирнова уже в финале

Соревнования в женском могуле, как и у мужчин, начались ещё до церемонии открытия Олимпиады. В квалификации успешно выступила Анастасия Смирнова. Бронзовой медалистке чемпионата мира — 2021 выпало открывать программу. Однако данное обстоятельство не смутило 19-летнюю спортсменку. Она без ошибок выполнила все элементы, заняла восьмое место и спокойно отобралась в финал.

Не так удачно отработали её соотечественницы. Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко в воскресенье постараются воспользоваться вторым шансом и попасть в 20-ку сильнейших лыжниц, которые разыграют медали в решающей стадии соревнований.

AP

© Francisco Seco

Лидером предварительного раунда стала 23-летняя австралийка Джакарта Энтони. Однако главной претенденткой на золото считается действующая олимпийская чемпионка Перрин Лаффон. Очень сильно выступила команда США: сразу три американки напрямую отобрались в финальную стадию.

Горнолыжный спорт: помехи из-за ветра

В воскресенье горнолыжники разыграют медали в скоростном спуске. В данном виде программы россияне не представлены. Фаворитом номер один является действующий чемпион мира австриец Винсент Крихмайр. Конкуренцию ему составят соотечественник Маттиас Майер и швейцарец Беат Фойц, четырёхкратный обладатель «Малого хрустального глобуса» в данном виде программы.

Трасса в Китае полностью создана из искусственного снега и имеет крутые участки. Однако основная проблема заключается в ветре. Горнолыжникам перед стартом удалось провести всего две тренировки из трёх запланированных.

Сноуборд: доминация японок

В женском слоупстайле россияне тоже не представлены. На прошлой Олимпиаде за национальную команду выступала Софья Фёдорова, которая заняла восьмое место. В данном виде программы за медали поборются Мелисса Пеперкамп из Нидерландов, а также японки Кокомо Мураси и Рейра Ивабучи. В числе фаворитов и победительница предыдущей Олимпиады Джейми Андерсон. Правда, в текущем зачёте КМ она располагается только на четвёртом месте.

Фигурное катание: дебют Валиевой

Также в воскресенье на лёд вновь выйдут фигуристки. Перед россиянкой Камилой Валиевой стоит задача выиграть короткую программу и сократить отставание от лидирующей сборной США в общем зачёте командного турнира.

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Чемпионка Европы выступит под последним, десятым номером. Для подопечной Этери Тутберидзе это дебют на Играх в Пекине. Впрочем, данный факт, по мнению двукратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, способен, напротив, помочь одиночнице.

«Могу сказать по своему опыту, что где-то дебютантам легче. С другой стороны, многое неизвестно, но если учесть, что девочки больше двух-трёх сезонов не выступают на взрослом уровне, это тоже давит, понимаешь, что у тебя может быть единственный, последний шанс. Ей можно пожелать не подвести команду, быть её помощью и лидером», — объяснила Роднина.

По итогам короткой программы пять лучших сборных продолжат борьбу за медали и продемонстрируют произвольные программы. Команды, имеющие более одной лицензии в личных соревнованиях, смогут произвести замены.