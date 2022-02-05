Путин возглавил топ упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на фоне Игр в Пекине

Об этом информирует РИА Новости.
Рейтинг сформирован исходя из числа упоминаний в русскоязычных соцмедиа за сутки в контексте ОИ в Пекине. Для формирования рейтинга были проанализированы более 100 млн сообщений.
Российский президент упоминался за сутки более 18,5 тыс. раз.
Второе место в рейтинге заняла лыжница Наталья Непряева, третье — спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Четвёртое место занял Александр Логинов, а пятое — хоккеист Вадим Шипачев.
4 февраля сообщалось, что, согласно исследованию РИА Новости и Brand Analytics, больше всего в англоязычных соцмедиа за сутки на фоне Игр в Пекине упоминался китайский лидер Си Цзиньпин.