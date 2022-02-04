Путин и Си Цзиньпин вошли в топ упоминаемых персон в англоязычных соцмедиа на фоне Игр в Пекине

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Согласно данным исследования, проведённого в рамках совместного проекта РИА Новости и Brand Analytics, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вошли в топ упоминаемых персон в англоязычных соцмедиа на фоне Олимпийских игр в Пекине.

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что больше всего в англоязычных соцмедиа за сутки на фоне Игр в Пекине упоминались китайский лидер Си Цзиньпин, японский фигурист Ханю Юдзуру и американский спортсмен Нейтан Чен.

Четвёртое место по упоминаниям в рейтинге занял японский фигурист Сёма Уно, пятое место — российский президент Владимир Путин.

В десятку самых упоминаемых персон на фоне Олимпиады также вошли пакистанский премьер Имран Хан, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, актёр Джеки Чан, китайский конькобежец Гао Тинъюй и скелетонистка Чжао Дань.

В рамках исследования, проведённого на основе выборки за сутки, было проанализировано более 100 млн сообщений.