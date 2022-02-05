Тарасова: Валиева покажет свой максимум в командном турнире на Играх-2022

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о включении Камилы Валиевой в сборную России на командный турнир по фигурному катанию Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Я думаю, что она будет делать всё и выложится по максимуму», — цитирует РИА Новости Тарасову.

При этом Тарасова подчеркнула, что не будет рассуждать об упрощении программы Валиевой, поскольку такие решения принимает тренер.

ОКР 5 февраля подтвердил, что фигуристка Валиева выступит в короткой программе командного турнира на ОИ.

Напомним, свои короткие программы в командном турнире уже исполнили мужчины в одиночном катании, танцевальные дуэты и спортивные пары.

Россия занимает второе место, уступая два очка США.

Женщины выступят 6 февраля. Начало — в 04:30 мск.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку в день паузы командного турнира на Олимпиаде.