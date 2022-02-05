Тарасова: Валиева покажет свой максимум в командном турнире на Играх-2022

«Я думаю, что она будет делать всё и выложится по максимуму», — цитирует РИА Новости Тарасову.
При этом Тарасова подчеркнула, что не будет рассуждать об упрощении программы Валиевой, поскольку такие решения принимает тренер.
ОКР 5 февраля подтвердил, что фигуристка Валиева выступит в короткой программе командного турнира на ОИ.
Напомним, свои короткие программы в командном турнире уже исполнили мужчины в одиночном катании, танцевальные дуэты и спортивные пары.
Россия занимает второе место, уступая два очка США.
Женщины выступят 6 февраля. Начало — в 04:30 мск.
Ранее сообщалось, что российские фигуристки Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку в день паузы командного турнира на Олимпиаде.