Валиева, Щербакова и Трусова провели тренировку на Олимпиаде в Пекине

На тренировке российские фигуристки выступали с прогоном короткой программы. Трусова и Щербакова допустили ошибки во время исполнения программы, Валиева откаталась безупречно.
Напомним, что официально ещё не объявлялось, кто из трёх девушек выступит с короткой программой на командном турнире. Капитан Никита Кацалапов заявил, что Валиева представит сборную России в короткой программе на командных соревнованиях.
Ранее Слуцкая заявила, что любая наша одиночница в командном турнире не имеет равных соперниц.