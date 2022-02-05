Валиева, Щербакова и Трусова провели тренировку на Олимпиаде в Пекине

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Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку в день паузы командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

На тренировке российские фигуристки выступали с прогоном короткой программы. Трусова и Щербакова допустили ошибки во время исполнения программы, Валиева откаталась безупречно.

Напомним, что официально ещё не объявлялось, кто из трёх девушек выступит с короткой программой на командном турнире. Капитан Никита Кацалапов заявил, что Валиева представит сборную России в короткой программе на командных соревнованиях.

Ранее Слуцкая заявила, что любая наша одиночница в командном турнире не имеет равных соперниц.