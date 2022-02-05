Слуцкая: любая наша одиночница в командном турнире не имеет равных соперниц

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Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своих ожиданиях от командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Любая наша одиночница, которая будет выступать, не имеет равных соперниц в мире. Думаю, тут у нас будет безоговорочная победа. И в парном катании у нас тоже все три пары сильные», — цитирует Слуцкую LiveResult.Ru.

Она добавила, что второе место по результатам первого дня — хороший показатель. По мнению Слуцкой, команда будет усиливать позиции за счёт сильных видов.

По итогам коротких программ мужского одиночного катания, спортивных пар и ритм-танца Россия занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. На первом месте расположились США (28 очков).

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