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Слуцкая: любая наша одиночница в командном турнире не имеет равных соперниц

Слуцкая: любая наша одиночница в командном турнире не имеет равных соперниц
05.02.2022, 10:13 |

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своих ожиданиях от командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Слуцкая: любая наша одиночница в командном турнире не имеет равных соперниц
  • РИА Новости

«Любая наша одиночница, которая будет выступать, не имеет равных соперниц в мире. Думаю, тут у нас будет безоговорочная победа. И в парном катании у нас тоже все три пары сильные», — цитирует Слуцкую LiveResult.Ru.

Она добавила, что второе место по результатам первого дня — хороший показатель. По мнению Слуцкой, команда будет усиливать позиции за счёт сильных видов.

По итогам коротких программ мужского одиночного катания, спортивных пар и ритм-танца Россия занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. На первом месте расположились США (28 очков).

Ранее Николаев о четверном акселе Ханю заявил, что тот хочет войти в историю не только как чемпион, а как «техник».

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