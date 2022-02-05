Слуцкая: любая наша одиночница в командном турнире не имеет равных соперниц

«Любая наша одиночница, которая будет выступать, не имеет равных соперниц в мире. Думаю, тут у нас будет безоговорочная победа. И в парном катании у нас тоже все три пары сильные», — цитирует Слуцкую LiveResult.Ru.
Она добавила, что второе место по результатам первого дня — хороший показатель. По мнению Слуцкой, команда будет усиливать позиции за счёт сильных видов.
По итогам коротких программ мужского одиночного катания, спортивных пар и ритм-танца Россия занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. На первом месте расположились США (28 очков).
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