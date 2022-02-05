Николаев — о четверном акселе Ханю: хочет войти в историю не только как чемпион, а как «техник»

«Видимо, Юдзуру хочет войти в историю не только как неоднократный олимпийский победитель, а как «техник». Я его понимаю в этом. Ханю помнят, прежде всего, как великолепного катальщика. Его способность делать сложные элементы как бы походя, не нарушая ритма катания, — это совершенно фантастическая вещь», — заявил Николаев в интервью RT.
Он добавил, что такой талант немногим дан в современном фигурном катании.
«Подавляющее большинство тех, кто делает программы сопоставимой сложности, просто бегают из угла в угол. А сама программа украшена либо прыжками, либо падениями. Хотя с моей точки зрения, если у человека нет интересной программы, оценки должны обязательно это отражать», — добавил тренер.
Ранее Николаев заявил, что если Чен хочет выиграть ОИ, ему следует облегчить короткую программу.