НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Николаев — о четверном акселе Ханю: хочет войти в историю не только как чемпион, а как «техник»

Николаев — о четверном акселе Ханю: хочет войти в историю не только как чемпион, а как «техник»
05.02.2022, 09:05 |

Тренер Валентин Николаев рассказал о желании двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю исполнить на Олимпиаде в Пекине четверной аксель.

«Видимо, Юдзуру хочет войти в историю не только как неоднократный олимпийский победитель, а как «техник». Я его понимаю в этом. Ханю помнят, прежде всего, как великолепного катальщика. Его способность делать сложные элементы как бы походя, не нарушая ритма катания, — это совершенно фантастическая вещь», — заявил Николаев в интервью RT.

Он добавил, что такой талант немногим дан в современном фигурном катании.

«Подавляющее большинство тех, кто делает программы сопоставимой сложности, просто бегают из угла в угол. А сама программа украшена либо прыжками, либо падениями. Хотя с моей точки зрения, если у человека нет интересной программы, оценки должны обязательно это отражать», — добавил тренер.

Ранее Николаев заявил, что если Чен хочет выиграть ОИ, ему следует облегчить короткую программу.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ