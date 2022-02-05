Николаев — о четверном акселе Ханю: хочет войти в историю не только как чемпион, а как «техник»

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Тренер Валентин Николаев рассказал о желании двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю исполнить на Олимпиаде в Пекине четверной аксель.