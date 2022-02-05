Николаев: если Чен хочет выиграть ОИ, ему следует облегчить короткую программу

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Тренер Валентин Николаев рассказал, за счёт чего трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен может выиграть Олимпиаду в Пекине.

«Если Нэйтан действительно хочет выиграть Олимпиаду, ему следует облегчить короткую программу. Чтобы взять не максимальную, а зачётную планку. В короткой программе очень сложно обеспечить себе большой запас. Но вот упасть вниз можно сильно. Помните, был такой легендарный прыгун с шестом Сергей Бубка? К Олимпиаде 1992 года он подошёл абсолютным фаворитом, даже близко никого не было. И не сумел взять начальную высоту», — рассказал Николаев в интервью RT.

Ранее Николаев объяснил, почему Валиева может не выиграть Олимпиаду в Пекине.