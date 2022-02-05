Николаев рассказал, почему Валиева может не выиграть Олимпиаду в Пекине

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Тренер Валентин Николаев не исключил, что чемпионка Европы и России в женском одиночном катании Камила Валиева может уступить золото на Олимпиаде в Пекине из-за психологии победителя.

«Для того, чтобы проиграть, в фигурном катании иногда бывает достаточно один раз упасть в короткой программе. Есть расхожая поговорка о том, что лёд скользкий, но я детализирую: опорная поверхность в тот момент, когда фигурист приземляется с прыжка на зубец конька, составляет не более четырёх квадратных миллиметров. Малейшая неточность, малейшее влияние стрессового состояния, ненужная мысль, некстати промелькнувшая в голове, да и что угодно ещё способно привести фигуриста к падению. Спортсменов на пике формы принято считать автоматами, но любой автоматический навык в стрессовом состоянии начинает сбоить — вылезают прежние ошибки. И никто от них не застрахован», — заявил Николаев в интервью RT.

Ранее Николаев заявил, что неизвестно, в какой момент выстрелит ружьё Трусовой.