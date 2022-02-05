Николаев: неизвестно, в какой момент выстрелит ружьё Трусовой

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Тренер Валентин Николаев поделился ожиданиями от выступления российских фигуристок в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Место для неожиданных результатов на Играх всегда есть, а в фигурном катании — тем более. Возьмём самый предсказуемый, казалось бы, вид — женское одиночное катание. Никому ведь неизвестно, в какой момент выстрелит ружьё, которое в первом акте пьесы висит на стенке. Это ружьё — Александра Трусова. Если у неё всё сложится, она способна поломать карты кому угодно. Внутри российской команды расклад сил может оказаться совсем не таким, как это предполагается сейчас», — заявил Николаев в интервью RT.

Он добавил, почему Александра Трусова и Анна Щербакова могут помешать Камиле Валиевой выиграть золото соревнований.

«Ну вот смотрите: Трусова столько раз ошибалась в последних двух сезонах, что рано или поздно у неё должно всё сложиться. Возможно, это произойдет как раз в Пекине. Что касается Щербаковой, я ещё на чемпионате Европы увидел, что она начинает постепенно набирать кондиции», — добавил тренер.

Ранее Великова заявила, что Валиева обязана принести нам недостающие очки.