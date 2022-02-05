Великова: Валиева обязана принести нам недостающие очки

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Заслуженный тренер России Людмила Великова поделилась ожиданиями от выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Валиева обязана принести нам недостающие очки. Она прекрасно катает свою программу и должна быть первой, в этом нет сомнения», — цитирует Великову «РБ Спорт».

Камила Валиева выступит в составе сборной России в короткой программе на командном турнире ОИ-2022. По итогам коротких программ мужского одиночного катания, спортивных пар и ритм-танца Россия занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. На первом месте расположились США (28 очков).

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