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Жамнов отменил тренировку сборной России по хоккею 6 февраля

Жамнов отменил тренировку сборной России по хоккею 6 февраля
05.02.2022, 19:31 |

Тренерский штаб мужской сборной России по хоккею принял решение отменить ледовую тренировку 6 февраля на зимней Олимпиаде в Пекине.

Жамнов отменил тренировку сборной России по хоккею 6 февраля
  • РИА Новости

Хоккеисты российской команды провели двусторонний матч и две тренировки 5 февраля, поэтому было принято решение снизить нагрузку и дать игрокам отдохнуть, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Напомним, 9 февраля сборная России проведёт первый матч группового этапа с командой Швейцарии. Подопечные Алексея Жамнова на групповой стадии также встретятся с командами Чехии и Дании.

Ранее Жамнов рассказал о ходе подготовки к первому матчу олимпийского турнира с командой Швейцарии на зимних Играх — 2022 в Пекине.

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