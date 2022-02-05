Жамнов отменил тренировку сборной России по хоккею 6 февраля

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Тренерский штаб мужской сборной России по хоккею принял решение отменить ледовую тренировку 6 февраля на зимней Олимпиаде в Пекине.

Хоккеисты российской команды провели двусторонний матч и две тренировки 5 февраля, поэтому было принято решение снизить нагрузку и дать игрокам отдохнуть, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Напомним, 9 февраля сборная России проведёт первый матч группового этапа с командой Швейцарии. Подопечные Алексея Жамнова на групповой стадии также встретятся с командами Чехии и Дании.

Ранее Жамнов рассказал о ходе подготовки к первому матчу олимпийского турнира с командой Швейцарии на зимних Играх — 2022 в Пекине.