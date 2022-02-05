Губерниев заявил, что у него много вопросов к группе Крамера по итогам скиатлона на ОИ

«Радуюсь успеху Непряевой, но вопросов к группе Крамера очень много. Ступак вообще не готова. Ощущение, что люди на повороте не понимают, в какую сторону руль крутить. Понятно, что Непряева потрясающая, но она воспитанница и занимается в группе Бородавко», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
По его мнению, необходимо обращать внимание на проблемы. При этом он отметил, что ореол главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе мешает обращать внимание на такие вещи, как плохая подготовка лыж, хотя в целом она и достойно справляется со своими обязанностями.
«Нам ещё бежать эстафету. Надеюсь, Ступак будет добирать через старты. Но сегодня Юля была совсем на себя не похожа, отстала с первых метров дистанции», — добавил Губерниев.
Непряева пробежала 7,5 км классическим и 7,5 км коньковым стилем за 44 минуты 43,9 секунды и завоевала серебро в скиатлоне. Она принесла России первую медаль на ОИ-2022 и показала лучший результат российских лыжниц на Играх с 2006 года. Ступак же заняла 24-е место.
Ранее был опубликован видеообзор скиатлона на ОИ-2022, в котором Непряева завоевала серебро.