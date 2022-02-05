Губерниев заявил, что у него много вопросов к группе Крамера по итогам скиатлона на ОИ

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских лыжниц в скиатлоне на 15 км на Олимпийских играх в Пекине.

РИА Новости