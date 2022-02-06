Валиева заявила, что счастлива находиться на Олимпийских играх

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Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что счастлива быть на Олимпийских играх в Пекине, после своей победы в короткой программе в командном турнире.

«Я очень счастлива быть на Олимпийских играх. Я принесла максимальное количество баллов своей стране и нашей команде сегодня», — сказала Валиева «Матч ТВ».

Она также не стала называть свои цели на Игры и ответила на вопрос, почему каталась в наушниках на тренировке.

«Там просто музыка, никакого секрета», — добавила 15-летняя спортсменка.

Валиева чисто исполнила свой прокат, выиграв короткую программу и набрав 90,18 балла. Таким образом, она принесла команде десять очков, а сборная России поднялась на первое место после короткой программы с 36 очками.

Ранее американская фигуристка Карен Чен заявила, что может только мечтать о таком выступлении, как у Валиевой.