Убили одну интригу, но возродили другую: как Валиева и Кондратюк открыли российским фигуристам дорогу к чемпионству

| Елена Вайцеховская

Победа Камилы Валиевой в короткой программе и второе место Марка Кондратюка в произвольной не только открыли дорогу сборной России по фигурному катанию к золотым медалям в командном турнире, но и помогли им зарекомендовать себя перед личными выступлениями. Единственный вопрос, который теперь волнует болельщиков и экспертов: какие замены произведут в федерации в трёх оставшихся видах программы, чтобы дать возможность стать чемпионами большему количеству спортсменов.

Три очка преимущества над сборной США в командном турнире, добытые в воскресенье героическими усилиями чемпионов Европы Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, бесповоротно убили интригу соревнований. Если быть совсем точным, убили её не русские, а американцы: улетевшая на пятое место Карен Чен, которая получила место в составе исключительно за былые заслуги, и бронзовый призёр ЧМ-2019 Винсент Чжоу, сорвавший четверной флип и недокрутивший ещё два четверных прыжка.

Когда командный турнир проводился в рамках Олимпийских игр впервые и в нём участвовала совсем юная Юлия Липницкая, на её примере было хорошо видно, как много эти соревнования способны дать дебютанту в том случае, если команда побеждает, а сам он выступил без ошибок. Во-первых, сразу меняется отношение судей: одно дело выставлять баллы человеку, которого никто не знает, и совсем другое, когда фигурист выходит на лёд в уже официальном статусе чемпиона Олимпийских игр. В этом случае совершенно не важно, что титул командный. Главное — что он есть.

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Во-вторых, возможность хотя бы раз прокатать программу при зрителях и судьях до начала личного турнира неимоверно важна для самого спортсмена. Как раз здесь, когда на плечах лежит не только личная, но и командная ответственность, становится ясно, насколько хорошо человек способен держать удар.

Валиева и Кондратюк справились с задачей блестяще. Камила фактически повторила личный рекорд (90,18 против 90,45 на январском чемпионате Европы), а Марк в произвольной программе до рекорда не дотянул, но это было объяснимо: во-первых, фигурист облегчил базовую сложность на 2,7, во-вторых его оценка за компоненты упала в сравнении с выигранным европейским первенством на три с половиной балла. Это не помешало российскому одиночнику обойти Винсента Чжоу и мир реально посмотрел на Кондратюка иными глазами. Сразу после окончания командных прокатов в воскресенье в сети, например, появилось высказывание американского актёра и режиссёра Бена Стиллера: «Уважение российскому фигуристу, который зажигал под Jesus Christ Superstar».

В данной ситуации совершенно неважно, что именно привлекло внимание американца — сам Кондратюк или музыкальное сопровождение программы. Марк действительно зажёг на этом олимпийском танцполе, и это было главным.

Нежный и воздушный «короткий» прокат Валиевой выглядел не только произведением искусства, но и актом устрашения. Для того, чтобы победить, заработав для команды зачётные 10 баллов, фигуристке было совершенно необязательно вставлять в короткую программу тройной аксель. Она вполне могла без какого бы то ни было риска для результата ограничиться двойным, но пошла на максимальную сложность. И справилась с ним настолько играючи, что впору было заблаговременно вешать на верхнюю ступень как командного, так и женско-личного пьедестала табличку: Reserved.

Если бы существовала шкала, определяющая, кто из участников командного турнира сумел использовать этот старт с максимальной выгодой для себя, наиболее высоко поднялся бы по ней представитель не России, а Японии. Юма Кагияма уже встряхивал фигурнокатательную общественность год назад, когда дебютировал на чемпионате мира в Стокгольме и дважды, в короткой и произвольной программах стал вторым.

В Пекине Кагияме доверили произвольный прокат, и фигурист распорядился им на все сто: поднял планку личного рекорда на 11,45 балла (208,94), исполнил четыре четверных прыжка (на один больше, чем на прошлогоднем мировом первенстве), а главное, управился с прокатом настолько играючи, что невольно возник вопрос: так ли уж неуязвимы позиции в личном турнире трёхкратного чемпиона мира Нейтана Чена?

Воскресный командный расклад полностью развязал руки сборной России в плане командных замен. Упустить золотые медали страна теперь может только теоретически. Для этого нужно, чтобы во всех трёх оставшихся видах программы — парном катании, женском одиночном и танцах — российские фигуристы пропустили вперёд американских, что невозможно себе представить даже в кошмарном сне. Вопрос лишь в том, где именно эти замены теперь могут быть произведены.

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С точки зрения национального престижа вида спорта, делать это, конечно же, следует в парных дисциплинах — так, как это было реализовано в 2014-м на Играх в Сочи. В этом случае отечественное фигурное катание автоматически получает ещё четверых олимпийских чемпионов. Загвоздка тут одна: у России просто нет реальной замены в танцах: двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин по ряду причин задержались с вылетом в Москве и, соответственно, потеряли все шансы на участие в командном турнире.

Единственно возможный вариант — заменить сильнейший дуэт дебютантами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным — выглядит крайне сомнительно. В воскресенье чемпион мира Никита Кацалапов поспешил заверить журналистов, что замен в танцах не планируется, но простор для окончательного вердикта у федерации, тем не менее, остаётся: дедлайн для возможных замен наступит в воскресенье в 21:00 по местному времени.

Что будет, если по каким-то причинам чемпионы мира всё-таки не смогут выйти на дополнительный старт?

Опасений потерять золото у России, как уже сказано, нет, просто подобные перестановки способны сильно ударить по престижу командника, как такового. Этот вид программы и без того сопровождают разговоры о несостоятельности некоторых чемпионов, и иногда правильнее вообще обойтись без сомнительных замен.

Хотя чисто стратегически было бы совершенно не лишним дать возможность заранее попробовать олимпийский лёд тем, кто способен биться в Пекине за личные золотые медали.