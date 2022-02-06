Авербух: Кондратюк и Валиева решили вопрос о судьбе золотой медали Олимпиады

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух оценил выступления российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на командном турнире Игр в Пекине.

«В подтверждение моих слов о важности отрыва от сборной США я бы сказал не о выступлении Марка Кондратюка, а о неудачном выступлении девочки, американки-одиночницы. Это практически лишило американцев возможности продолжать борьбу за золотую медаль в командном турнире», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Он отметил, что Кондратюк не дрогнул в важный момент и показал наилучший прокат, который только мог.

«По большому счёту, Марк Кондратюк и Камила Валиева сегодня решили вопрос о судьбе золотой медали», — добавил Авербух.

Валиева выиграла короткую программу в женском одиночном катании в рамках командных соревнований, а Кондратюк занял второе место в произвольной программе. Таким образом, они принесли национальной сборной в сумме 19 очков. Россия занимает первое место в общем зачёте командного турнира.

Ранее двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева заявила, что Валиева сделала абсолютный максимум в короткой программе.