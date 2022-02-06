Медведева заявила, что Валиева сделала абсолютный максимум в короткой программе

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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева отреагировала на победу российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Камила сделала абсолютный максимум. Как я вчера сказала, если она чисто откатает, равных ей не будет. Так и получилось. 90 баллов в короткой программе — исторически абсолютно. Камила, ты большая умничка, мы все за тебя очень сильно переживали», — сказала Медведева в сториз своего Instagram-аккаунта.

Валиева чисто исполнила свой прокат, выиграв короткую программу и набрав 90,18 балла. Таким образом, она принесла команде десять очков. Россия занимает первое место в общем зачёте командного турнира.

Ранее Валиева отреагировала на аплодисменты американцев после её короткой программы в командном турнире.