Медведева заявила, что Валиева сделала абсолютный максимум в короткой программе

«Камила сделала абсолютный максимум. Как я вчера сказала, если она чисто откатает, равных ей не будет. Так и получилось. 90 баллов в короткой программе — исторически абсолютно. Камила, ты большая умничка, мы все за тебя очень сильно переживали», — сказала Медведева в сториз своего Instagram-аккаунта.
Валиева чисто исполнила свой прокат, выиграв короткую программу и набрав 90,18 балла. Таким образом, она принесла команде десять очков. Россия занимает первое место в общем зачёте командного турнира.
Ранее Валиева отреагировала на аплодисменты американцев после её короткой программы в командном турнире.