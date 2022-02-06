Валиева: приятно, что американцы мне аплодировали

По её словам, она сделала всё возможное в своём выступлении и рада принести максимальное количество баллов своей команде.
«Приятно, что американцы мне аплодировали. Другие тоже нам хлопали, это очень приятно. Пока не знаю, как проведу этот день. Я встала в 3 утра, ложилась в 20 часов», — цитирует Валиеву «Спорт-Экспресс».
Валиева чисто исполнила свой прокат, выиграв короткую программу и набрав 90,18 балла. Таким образом, она принесла команде десять очков.
Ранее Валиева заявила, что счастлива находиться на Олимпийских играх.