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Кондратюк заявил, что не чувствует себя героем после произвольной программы

Кондратюк заявил, что не чувствует себя героем после произвольной программы
06.02.2022, 09:12 |

Российский фигурист Марк Кондратюк ответил на вопрос, чувствует ли он себя героем после произвольной программы на командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Чувствую ли я себя героем? Нет, конечно. Я такой же Марк, как и раньше. Чувствую себя частью команды. Человеком, который сделал для неё почти максимум», — приводит слова Кондратюка пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

По его словам, он готовился к произвольной программе как к обычному старту.

18-летний спортсмен занял второе место в произвольной программе, набрав 181,65 балла. Он принёс сборной России девять баллов в общий зачёт. Отечественная команда лидирует в зачёте турнира (45 очков), опережая американцев на три балла. 

Ранее Кондратюк высказался о своей ошибке в произвольной программе на командном турнире ОИ.

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