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Кондратюк высказался о своей ошибке в произвольной программе на командном турнире ОИ

Кондратюк высказался о своей ошибке в произвольной программе на командном турнире ОИ
06.02.2022, 09:00 |

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свою ошибку в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Сделал ойлер, и, если бы сразу был тройной, я бы въехал в борт. Было очень рискованно. Среди прыжковых элементов единственная ошибка, в плане катания — нет, в конце я шёл пешком», — цитирует Кондратюка ТАСС.

18-летний спортсмен занял второе место в произвольной программе, набрав 181,65 балла. Он принёс сборной России девять баллов в общий зачёт. Отечественная команда лидирует в зачёте турнира (45 очков), опережая американцев на три балла. 

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что Кондратюк и Камила Валиева решили вопрос о судьбе золотой медали Олимпиады.

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