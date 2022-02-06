Кондратюк высказался о своей ошибке в произвольной программе на командном турнире ОИ

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Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свою ошибку в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Сделал ойлер, и, если бы сразу был тройной, я бы въехал в борт. Было очень рискованно. Среди прыжковых элементов единственная ошибка, в плане катания — нет, в конце я шёл пешком», — цитирует Кондратюка ТАСС.

18-летний спортсмен занял второе место в произвольной программе, набрав 181,65 балла. Он принёс сборной России девять баллов в общий зачёт. Отечественная команда лидирует в зачёте турнира (45 очков), опережая американцев на три балла.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что Кондратюк и Камила Валиева решили вопрос о судьбе золотой медали Олимпиады.