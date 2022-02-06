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Слуцкая: ощущение, что Валиева катается на международной арене уже лет пять

Слуцкая: ощущение, что Валиева катается на международной арене уже лет пять
06.02.2022, 10:02 |

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Слуцкая: ощущение, что Валиева катается на международной арене уже лет пять
  • РИА Новости

«Она утончённо шикарная. Вы знаете, можно много эпитетов подбирать. Ощущение, что человек катается на международной арене уже лет пять, как минимум. Очень уверенно, раскрепощённо, красиво, с прыжками. Ей нет равных», — сказала Слуцкая в эфире телеканала «Россия 1».

Валиева чисто исполнила свой прокат, выиграв короткую программу и набрав 90,18 балла. Таким образом, она принесла команде десять очков. Россия занимает первое место в общем зачёте командного турнира.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что Марк Кондратюк и Валиева решили вопрос о судьбе золотой медали Олимпиады.

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