Слуцкая: ощущение, что Валиева катается на международной арене уже лет пять

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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Она утончённо шикарная. Вы знаете, можно много эпитетов подбирать. Ощущение, что человек катается на международной арене уже лет пять, как минимум. Очень уверенно, раскрепощённо, красиво, с прыжками. Ей нет равных», — сказала Слуцкая в эфире телеканала «Россия 1».

Валиева чисто исполнила свой прокат, выиграв короткую программу и набрав 90,18 балла. Таким образом, она принесла команде десять очков. Россия занимает первое место в общем зачёте командного турнира.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что Марк Кондратюк и Валиева решили вопрос о судьбе золотой медали Олимпиады.