Жулин — об олимпийском серебре Синициной и Кацалапова: очень доволен ребятами

«Я очень доволен своими ребятами. Очень доволен их прокатами, они огромные молодцы», — цитирует «Спорт-Экспресс» Жулина.
По его словам, в олимпийском турнире с россиянами соревновались очень серьёзные соперники. Он подчеркнул, что Синицина и Кацалапов выступили блистательно и отдали все силы.
Российские фигуристы получили за прокат произвольного танца от судей 131,66 балла. По сумме двух программ — 220,51. Они завоевали серебряные медали Игр-2022.
Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали олимпийским чемпионами, получив 226,98 балла.
Американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02) заняли третье место.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о серебряных медалях Синициной и Кацалапова.