Жулин — об олимпийском серебре Синициной и Кацалапова: очень доволен ребятами

|

Александр Жулин, тренер Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал серебряную медаль танцевальной пары в фигурном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Я очень доволен своими ребятами. Очень доволен их прокатами, они огромные молодцы», — цитирует «Спорт-Экспресс» Жулина.

По его словам, в олимпийском турнире с россиянами соревновались очень серьёзные соперники. Он подчеркнул, что Синицина и Кацалапов выступили блистательно и отдали все силы.

Российские фигуристы получили за прокат произвольного танца от судей 131,66 балла. По сумме двух программ — 220,51. Они завоевали серебряные медали Игр-2022.

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали олимпийским чемпионами, получив 226,98 балла.

Американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02) заняли третье место.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о серебряных медалях Синициной и Кацалапова.