Горшков — о серебре Синициной и Кацалапова на Играх-2022: показали максимум

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о серебряных медалях Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Им удалось показать свой максимум, мне кажется, что это их лучший прокат», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Он подчеркнул, что для сборной России всегда любая медаль очень важна. По словам Горшкова, в танцах на льду шла действительно очень острая борьба.

Российские фигуристы получили за прокат произвольного танца от судей 131,66 балла. По сумме двух программ — 220,51. Они завоевали серебряные медали Игр-2022.

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали олимпийским чемпионами, получив 226,98 балла.

Американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02) заняли третье место.

Ранее сообщалось, что россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин исполнили произвольный танец в соревнованиях фигуристов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.