Горшков — о серебре Синициной и Кацалапова на Играх-2022: показали максимум

«Им удалось показать свой максимум, мне кажется, что это их лучший прокат», — цитирует Горшкова РИА Новости.
Он подчеркнул, что для сборной России всегда любая медаль очень важна. По словам Горшкова, в танцах на льду шла действительно очень острая борьба.
Российские фигуристы получили за прокат произвольного танца от судей 131,66 балла. По сумме двух программ — 220,51. Они завоевали серебряные медали Игр-2022.
Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали олимпийским чемпионами, получив 226,98 балла.
Американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02) заняли третье место.
Ранее сообщалось, что россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин исполнили произвольный танец в соревнованиях фигуристов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.