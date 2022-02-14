Дэвис и Смолкин получили 108,16 балла за произвольный танец на Олимпиаде-2022

Российские фигуристы получили от судей 108,16 балла. По сумме двух программ — 179,82.
Дэвис и Смолкин занимают пока седьмое место.
Ранее сообщалось, что Степанова и Букин захватили лидерство после своего ритм-танца на ОИ-2022.
Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин исполнили произвольный танец в соревнованиях фигуристов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Российские фигуристы получили от судей 108,16 балла. По сумме двух программ — 179,82.
Дэвис и Смолкин занимают пока седьмое место.
Ранее сообщалось, что Степанова и Букин захватили лидерство после своего ритм-танца на ОИ-2022.