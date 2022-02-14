Дэвис и Смолкин получили 108,16 балла за произвольный танец на Олимпиаде-2022

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Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин исполнили произвольный танец в соревнованиях фигуристов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.