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Дэвис и Смолкин получили 108,16 балла за произвольный танец на Олимпиаде-2022

14.02.2022, 06:44 |

Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин исполнили произвольный танец в соревнованиях фигуристов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Российские фигуристы получили от судей 108,16 балла. По сумме двух программ — 179,82.

Дэвис и Смолкин занимают пока седьмое место.

Ранее сообщалось, что Степанова и Букин захватили лидерство после своего ритм-танца на ОИ-2022.

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