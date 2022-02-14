В МОК не считают ОКР виновником ситуации с Валиевой

|

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался о своей позиции по делу Камилы Валиевой.

«Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство», — цитирует Адамса ТАСС.

Он подчеркнул, что МОК рассмотрит все факты по делу Валиевой и примет соответствующее решение.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире. Церемония награждения победителей и призёров откладывается из-за ситуации с Валиевой.

13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой. Решение будет опубликовано около 09:00 мск 14 февраля.

Ранее сообщалось, что МОК примет любое решение CAS по делу Валиевой.