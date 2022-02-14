МОК примет любое решение CAS по делу Валиевой

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В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали о своей позиции по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая подозревается в применении запрещённых препаратов.

«Мы будем с уважением относиться к любому решению CAS», — цитирует официального представителя МОК Марка Адамса ТАСС.

В МОК напомнили, что речь идёт не только о церемонии награждения. Ситуация с Валиевой была рассмотрена в полном объёме. Если CAS примет решение допустить Валиеву до соревнований, то это не будет означать, что она не нарушала антидопинговых правил.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире. Церемония награждения победителей и призёров откладывается из-за ситуации с Валиевой.

13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели CAS по делу Валиевой.

Ранее сообщалось, что CAS вынесет решение по делу Валиевой около девяти утра 14 февраля.