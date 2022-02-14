CAS вынесет решение по делу Валиевой около девяти утра 14 февраля

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В Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, когда будет опубликовано решение по делу Камилы Валиевой, которую подозревают в употреблении запрещённых препаратов.

Решение будет озвучено 14 февраля около 09:00 мск, сообщает пресс-служба CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой на Играх в Пекине.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой.

Комиссия спортсменов ФФККР выступила в поддержку Валиевой.

Ранее сообщалось, что CAS завершил слушания по делу Валиевой.