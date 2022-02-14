Комиссия спортсменов ФФККР выступила в поддержку Валиевой

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Комиссия спортсменов Федерации фигурного катания России (ФФККР) опубликовала открытое письмо в поддержку россиянки Камилы Валиевой, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

«От лица Комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России обращаемся с открытым письмом в поддержку нашей спортсменки Камилы Валиевой», — говорится в сообщении комиссии.

Подчёркивается, что в ФФККР хорошо знают 15-летнюю спортсменку и уверены в её и невиновности. Уточняется, что Валиева «попала в очень непростую ситуацию, сложившуюся при сомнительных обстоятельствах».

В ФФККР заявили, что фигуристы сборной России придерживаются принципов честной борьбы, чистоты спорта, нулевой терпимости к допингу.

Руководство федерации заверило, что все российские фигуристы постоянно тестируются антидопинговыми службами, сдают множество тестов как во время стартов, так и вне соревнований.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире. Церемония награждения победителей и призёров откладывается из-за ситуации с Валиевой.

13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой.

Ранее сообщалось, что CAS вынесет решение по делу Валиевой около 09:00 мск 14 февраля.