В CAS сообщили, когда будет вынесено решение по делу Валиевой

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Генсекретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб рассказал, когда будет вынесено решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Слушание завершено. Сейчас панель будет обдумывать вердикт до позднего утра. Мы надеемся вынести решение около часу-трёх дня по пекинскому времени», — сказал Риб.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире. Церемония награждения победителей и призёров откладывается из-за ситуации с Валиевой.

Ранее Тутберидзе высказалась о возможном лишении сборной России золотой медали в командном турнире из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.