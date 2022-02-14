CAS: Валиева может принять участие в личном турнире на Играх-2022

Об этом сообщает РИА Новости.
В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что не считают Олимпийский комитет России (ОКР) виновником ситуации с Валиевой. Однако также заверили, что примут любое решение CAS по делу Валиевой.
Напомним, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.
13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели CAS.
Арбитрами по делу Валиевой были назначены итальянец Фабио Людика, американец Джефри Бенц и Весна Бергант Ракочевич из Словении.
Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов ФФККР выступила в поддержку Валиевой.