CAS: Валиева может принять участие в личном турнире на Играх-2022

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Международный арбитражный суд (CAS) в Лозанне допустил россиянку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях по фигурному катанию в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Об этом сообщает РИА Новости.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что не считают Олимпийский комитет России (ОКР) виновником ситуации с Валиевой. Однако также заверили, что примут любое решение CAS по делу Валиевой.

Напомним, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели CAS.

Арбитрами по делу Валиевой были назначены итальянец Фабио Людика, американец Джефри Бенц и Весна Бергант Ракочевич из Словении.

Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов ФФККР выступила в поддержку Валиевой.